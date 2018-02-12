РосСМИ сообщили о раскрытии убийства главаря "Оплота" Жилина

Расстрелявший главаря "Оплота" Жилина в элитном ресторане на Рублевке киллер, по информации росСМИ, оказался гражданином Украины.

ГСУ СК РФ по Московской области установило киллера, застрелившего в Одинцовском районе Подмосковья главаря "Оплота" Евгения Жилина.

Исполнителем преступления якобы являлся гражданин Украины Николай Дидковский, передает "Росбалт", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Были собраны неопровержимые доказательства, что он являлся исполнителем преступления, также его опознал пострадавший во время нападения друг и охранник Жилина Андрей Козарь", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Козарю были предъявлены фотографии ряда граждан, и он уверенно указал на изображение Дидковского. Несмотря на то, что на преступнике во время нападения были искусственные усы, а на глаза натянут шляпа, по фото Дидковского — как киллера — опознали и сотрудники ресторана "Ветерок", где было совершено убийство.

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Еще до того, как на его след вышли следователи и оперативники, Дидковский сумел покинуть пределы РФ. Ему заочно были предъявлены обвинения по статьям УК РФ — 105-й (убийство), 30-й и 105-й (покушение на убийство) и 222-й (незаконное хранение оружия). Суд по ходатайству ГСУ СК РФ по МО вынес решение о заочном аресте Дидковского. Он объявлен в международный розыск.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2016 года на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области Российской Федерации в ресторане "Ветерок" киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин.