В Харькове обнаружили "реабилитационный центр", где силой удерживали 30 человек

Правоохранители в подпольном реабилитационном центре изъяли медпрепараты, которые, по словам невольников, их насильно заставляли принимать.

В Харькове правоохранители обнаружили частный дом, где незаконно удерживали, якобы с целью лечения от наркотической зависимости, 30 человек.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, дом расположен в Немышлянском районе города.

Как установили правоохранители, мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет против их воли привозили в дом. По показаниям свидетелей, которые сейчас проверяются следственным путем, жертв похищали прямо на улице. Затем у них отбирали телефоны, документы и личные вещи. Дом был постоянно под замком, а на окнах - решетки. Некоторые из пленников заявляют, что не были на улице больше года.

Правоохранители изъяли в подпольном реабилитационном центре медпрепараты, которые, по словам невольников, их насильно заставляли принимать. В ближайшее время будет назначена экспертиза, которая должна установить содержание препаратов и их назначение.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы, похищение двух и более лиц).