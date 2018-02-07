Во Львове пять человек отравились пиццей
Во Львове с пищевым отравлением госпитализированы пять человек. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации утром в среду, 7 февраля.
Читайте такжеНа Львовщине шесть человек отравились грибами, все они госпитализированы в реанимацию
Согласно сообщению, пострадавшие, среди которых двое детей, были госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу накануне в 22:35. Предварительный диагноз - "острая кишечная инфекция".
По данным ОГА, госпитализированные ели пиццу с салями и сыром в одной из пиццерий города. Сейчас состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Продолжаются лечебно-диагностические мероприятия.
Как сообщал УНИАН, ранее во Львове продавщицу копченой рыбы, которой отравились десятки людей, отправили под домашний арест.