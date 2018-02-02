В Киеве раскрыли жуткое убийство: тело мужчины замуровали в подвале (фото)

В ходе проведения следственных действий в частном доме под слоем бетона обнаружены останки человека.

В Киеве раскрыто жуткое убийство 65-летнего киевлянина и разоблачен совершивший данное преступление.

В прокуратуре Киева напомнили, что в сентябре 2017 года в правоохранительные органы обратилась дочь 65-летнего местного жителя с заявлением о его исчезновении.

Читайте такжеКровавая резня в Киеве: появились подробности убийства военного (фото)

Вскоре удалось установить личность злоумышленника, причастного не только к исчезновению этого человека, а, как оказалось, и к его убийству.

Стало известно, что на территории частного домохозяйства между погибшим и преступником возник конфликт относительно похищения последним ноутбука. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов гантелей по голове. Эти травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Совершив убийство, злоумышленник вынес тело погибшего в подвал, засыпал дюбелями и залил сверху бетоном", - рассказали в столичной прокуратуре.

В четверг, 1 февраля, в ходе проведения следственных действий в частном доме, где произошло убийство, под слоем бетона обнаружены останки человека.

Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.