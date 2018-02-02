В Киеве раскрыли жуткое убийство: тело мужчины замуровали в подвале (фото)
В Киеве раскрыто жуткое убийство 65-летнего киевлянина и разоблачен совершивший данное преступление.
В прокуратуре Киева напомнили, что в сентябре 2017 года в правоохранительные органы обратилась дочь 65-летнего местного жителя с заявлением о его исчезновении.
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Вскоре удалось установить личность злоумышленника, причастного не только к исчезновению этого человека, а, как оказалось, и к его убийству.
Стало известно, что на территории частного домохозяйства между погибшим и преступником возник конфликт относительно похищения последним ноутбука. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов гантелей по голове. Эти травмы оказались несовместимыми с жизнью.
"Совершив убийство, злоумышленник вынес тело погибшего в подвал, засыпал дюбелями и залил сверху бетоном", - рассказали в столичной прокуратуре.
В четверг, 1 февраля, в ходе проведения следственных действий в частном доме, где произошло убийство, под слоем бетона обнаружены останки человека.
Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.