Установлены убийцы четырех человек из массового захоронения "ДНР" в Славянске

Три года кропотливой работы полиции дали результат - объявлены в розыск трое боевиков, которые в 2014 году пытали и убили четырех членов религиозной организации, обвиняя их в "работе на США".

Молодых мужчин, членов религиозной организации, террористы похитили, пытали и убили в июне 2014 года. Тела жертв были найдены в братской могиле вместе с другими убитыми местными жителями спустя месяц, после освобождения города от оккупации. Сотрудники управления уголовного розыска полиции Донецкой области совместно со славянскими оперативниками установили личности всех трех палачей. Благодаря собранным по крупицам доказательствам злоумышленникам, которые скрываются на оккупированной территории, заочного сообщено о подозрении. Они объявлены в розыск.

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Как сообщает полиция Донецкой области, массовое захоронение людей, убитых боевиками, обнаружили в Славянске в июле 2014 года. Среди 14 тел (12 мужчин и 2 женщины) родные опознали четырех служителей местной церкви, которые были похищены боевиками более месяца назад. Все это время близкие не знали, что с ними, и надеялись, что они вернутся из плена «ДНР». По информации, двое из погибших были многодетными родителями.

Не имея в начале расследования никаких зацепок, полицейским удалось почти по часам восстановить последние дни жизни замученных мужчин в оккупированном городе. Сложность заключалась в том, чтобы найти свидетелей тех событий - большинство из них были уже либо мертвы, либо в тюрьме, либо на территории террористической организации «ДНР». На кропотливую оперативную работу ушло три года.

Розыскники выяснили, что 8 июня около 11-12 утра в церковь, где собрались прихожане, ворвались вооруженные боевики и забрали с собой двух братьев 1984 и 1990 годов рождения и двух их знакомых вместе с их автомобилями. Нападавшие прибыли на машине, которую накануне «отжали» у одного из верующих.

В машине одного из похищенных мужчин террористы нашли деньги в иностранной валюте и под предлогом этого объявили их «американскими шпионами». Автомобили забрали, а пленных поместили в бокс захваченной пожарной части. Установлено, что их пытали, а на утро вывезли за город и расстреляли из автоматов прямо в машине, которая загорелась. Один человек сгорел в машине, другие пытались убежать, спрятаться за кустами, но их добили. Тела потом были тайком вывезены и закопаны в общей могиле. А в это время палачи взяли у родственников большую сумму выкупа «за освобождение пленников».

В поисках информации полицейские подняли дела десятков уже задержанных участников незаконных вооруженных формирований, установлены их связи и опросили всех, кто мог знать о тех событиях. Было установлено, что расстреливали заложников трое террористов – двое жителей Славянска и Макеевки. Во время оккупации они строили укрепления для боевиков, дежуривших на блокпостах города, а также занимались бандитизмом и убивали людей. Полиция назвала их имена - Образцов Олег Владимирович, 1965 г.н., Чернышов Андрей Александрович, 1963 г.н. и Пушков Евгений Николаевич, 1979 г.н.

На членов религиозной организации сообщников привел именно тот, кто до этого отобрал автомобиль у одного из служителей – «на нужды молодой республики».

Сейчас известно, что все они после освобождения Славянска сбежали в Донецк, принимали участие в боевых действиях и числятся «героями ДНР». Злоумышленникам заочно объявлено о подозрении сразу по 5 статьям Уголовного кодекса Украины – 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание), 115 (умышленное убийство), 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.4 ст. 187 (разбой).

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы. Кроме того, во время работы над раскрытием преступления полицейские обнаружили и задержали очередного боевика, которых прятался от закона.

"Если Вы имеете любую информацию о местонахождении или места возможного появления разыскиваемых злоумышленников, просим сообщить в полицию по телефонам: (066)153-49-33 (дежурная часть Славянского отдела полиции), 102 или 0-800-505-102 (бесплатно со всех телефонов). Конфиденциальность гарантирована", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщал УНИАН, между тем в "ЛДНР" появились "новые донецкие" - произошла двойная оккупация из-за "переселенцев" из России.