В Харькове гибель курсанта университета Воздушных Сил расследуют как самоубийство

По выводам экспертов, предварительной причиной смерти является огнестрельное ранение головы.

В Харькове полиция расследует гибель 20-летнего курсанта университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба как самоубийство.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области. Согласно сообщению, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

По заключению экспертов, предварительной причиной смерти является огнестрельное ранение головы.

Также отмечается, что информация о том, что при проведении проверки в одном из учебных заведений выявлено отсутствие курсанта поступила в полицию 28 января в 22:47.

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«20-летний мужчина нес караульную службу по охране военного городка и был вооружен автоматом. Во время осмотра территории было обнаружено тело курсанта», - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНИАН, по сведениям Командования Воздушных Сил ВСУ, 28 января в Харькове в результате огнестрельного ранения погиб курсант университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.