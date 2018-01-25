В одесском порту обрушился недостроенный причал (фото)

В акватории морского торгового порта «Южный» (Одесская обл.), на территории обслуживания группы терминалов «Трансинвестсервис» (ТИС), во время работ по удлинению причала произошло его проседание из-за утечки песка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТИС, проседание произошло вечером 24 января.

«При производстве работ по удлинению частного причала №22, на котором размещен Контейнерный терминал TИС, на боковом техническом сопряжении сверх нормативно увеличился зазор между металлическими свайными оболочками временной защитной стенки, удерживающей песок», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что «вышло» песка в объеме около двух грузовиков «КАМАЗ», из-за чего просела поверхность строящегося причала.

В пресс-службе акцентировали, что причины утечки песка из котлована оперативно устранены, оседание сразу локализовали и гидротехнические работы (по удлинению причала) продолжаются в штатном режиме.

В пресс-службе государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный» корреспондента УНИАН заверили, что порт работает в штатном режиме, логистика не нарушена.

Справка УНИАН. Крупнейший в Украине сухогрузный порт – группа терминалов «ТИС» находится на берегу Малого Аджалыкского лимана в 27 км к востоку от Одессы. Свыше 700 судозаходов в год связывают «ТИС» с более чем 1,5 тыс. портов по всему миру.

Морской торговый порт «Южный» – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года в порту «Южный» грузовое судно Conquistador (флаг Мальты, длина 300 м) врезалось в причал, в результате чего были повреждены облицовочные плиты причала, смещена швартовая тумба и вигнуты анкерные тяги.