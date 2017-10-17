На восстановление поврежденного судном причала в порту "Южный" понадобится 2,5 месяца

В морском торговом порту «Южный» (Одесская обл.) на восстановление причала, который на прошлой неделе был поврежден иностранным судном, понадобится 2 с половиною месяца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), ЧП произошло 11 октября во время швартовых операций.

«По предварительными данным, стоимость аварийных ремонтных работ составит около 50 тыс. долл. и займет примерно 2,5 месяца», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что «при постановке судно задело причал № 8». В результате повреждены облицовочные плиты причала, смещена швартовая тумба и изогнуты анкерные тяги. Также дополнительно проведены водолазные обследования, которые показали: шпунтовая стенка причала, а также надводная и подводная части причала не повреждены и находятся в «удовлетворительном для эксплуатации» состоянии.

«Причал не выведен из эксплуатации, поэтому разгрузочные работы идут по графику», - заявили в пресс-службе.

По результатам случившегося составлен акт, который подписали представители всех соответствующих служб, в том числе, морского агента. В настоящее время капитания порта проводит соответствующее расследование, о результатах которого будет сообщено дополнительно.

Предполагается, что в ближайшее время будет составлена окончательная смета всех работ, необходимых для устранения повреждений.

В администрации порта также сообщили, что после окончания выгрузки импортного коксующегося угля «планируется проведение ремонтных работ по устранению повреждений».

Как сообщал УНИАН, в морском торговом порту «Южный» грузовое судно Conquistador (флаг Мальты) повредило один из причалов.

Справка. Морской торговый порт «Южный» – незамерзающий глубоководный порт, один из крупнейших на Черном море. Специализируется на переработке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, которые перевозятся морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Шесть причалов порта «Южный» способны принимать суда грузоподъемностью до 200 тыс. тонн и выше. Годовая расчетная мощность порта составляет 16 млн тонн.