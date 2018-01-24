В Житомире нотариуса подозревают в мошенничестве: владельцу недвижимости нанесен ущерб на $450 тысяч

В Житомире нотариуса подозревают в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при выдаче официальных документов: владельцу недвижимости нанесен ущерб на 450 тыс. долларов США. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как сообщается, одному из нотариусов Житомира позавчера сообщили о подозрении в злоупотреблении полномочиями при осуществлении профессиональной деятельности.

Ему инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190,

ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358 УК Украины (пособничество в мошенничестве, злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия, а также составление и выдача нотариусом официальных документов).

Установлено, что для того, чтобы получить выгоду для третьих лиц, злоупотребляя своими полномочиями нотариуса, подозреваемый использовал недостоверные документы. При этом нотариус грубо нарушил требования Законов Украины «О нотариате» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».

В частности, в марте 2017 года нотариус удостоверил договор обмена недвижимого имущества в Житомире, провел регистрационные действия по переходу права собственности на него в Государственном реестре прав, чем причинил собственнику имущества материальный ущерб на сумму 450 тыс. долларов США, что является тяжкими последствиями.

Сейчас в уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Также решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения.

Санкция строжайшей из указанных статей предусматривает наказание лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.