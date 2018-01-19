В Ривненской области в ДТП погибли поляк и десятимесячный ребенок
Травмы также получили супруги - родители погибшего ребенка, находившиеся в салоне иномарки.
В Ривненской области в результате ДТП, которое произошло 19 января, погибли гражданин Республики Польша и десятимесячный ребенок.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге «Устилуг-Луцк-Ривне» в селе Заря Ривненского района.
Сейчас установлено, что 35-летний гражданин Республики Польша на автомобиле Volkswagen Passat не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.
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В салоне иномарки находились еще трое пассажиров: супруги из села Бронники Ривненского района и их десятимесячный ребенок. Все они получили травмы и были доставлены в медучреждения. Медикам спасти жизнь ребенку не удалось.
Супруги госпитализированы в реанимационное отделение. По словам врачей, состояние мужчины критическое.
Водитель грузовика не пострадал.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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