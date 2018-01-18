Дома у жителей Житомирщины полиция изъяла незаконные боеприпасы и оружие

Дома у жителей Житомирщины полиция изъяла незаконные оружие и боеприпасы. Как сообщили УНИАН в полиции Житомирской области, в доме 37-летнего жителя села Кожуховки Коростенского района 17 января полицейских привела имеющаяся оперативная информация о возможном хранении мужчиной запрещенных предметов. С разрешения хозяина оперативники осмотрели домовладение и обнаружили предмет, внешне похожий на самодельное огнестрельное устройство и сыпучую смесь, подобную взрывной.

По словам мужчины, самопал он ранее нашел возле села и принес к своему дому. Работники следственно-оперативной группы, которые прибыли по вызову, задокументировали правонарушения, изъяли опасные предметы и направили их на экспертное исследование.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Того же дня работники Черняховского отделения полиции в рамках уголовного производства провели санкционированный обыск в доме 40-летнего жителя села Троковичи, который по месту своего проживания мог хранить оружие.

В результате в доме хозяина было обнаружено и изъяты предметы, похожие на корпус учебной гранаты Ф-1 и запал к ней, пистолет калибра 9 мм, незарегистрированное охотничье ружье.

Владелец домовладения отказался предоставлять какие-либо объяснения по поводу появления у него оружия и боеприпасов и цели их хранения. Поэтому происхождение изъятого сейчас устанавливается в рамках дальнейшего досудебного расследования.

Уголовное законодательство за ношение, хранение, приобретение, передачу или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения-предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.