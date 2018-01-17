На Житомирщине произошло ДТП с участием автобуса международного сообщения, много пострадавших (фото)

10:19, 17 января 2018
Происшествия
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56-летняя женщина, жительница Тернопольщины, была госпитализирована с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга"," закрытая черепно-мозговая травма", "контузия левого глаза"

В Житомирской области в Новоград-Волынском районе произошло ДТП с участием автобуса международного сообщения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 16 января на автодороге Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и лесовоза с прицепом.

Предварительно, водитель первого транспортного средства не справился с управлением и столкнулся с прицепом грузовика, который двигался впереди. В результате в больницу было доставлено 6 пассажиров автобуса, из которых одну женщину госпитализировали. Начато уголовное производство.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17.50 на 235 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Анеты Новоград-Волынского района. По предварительной информации, 34-летний водитель автобуса «Setra», двигаясь в направлении г. Житомира, не справился с управлением транспортным средством и совершил столкновение с прицепом лесовоза «ЗИЛ» под управлением 43-летнего местного жителя, который двигался впереди в попутном направлении. В результате из грузовика на проезжую часть рассыпались бревна, также два из них протаранили лобовое стекло автобуса и попали вглубь салона",- уточнили в полиции подробности аварии.

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В автобусе на момент ДТП находились 38 пассажиров. В результате медиками скорой помощи 6 человек были доставлены в Новоград-Волынскую больницу для оказания медицинской помощи. У большинства диагностированы ушибы, ссадины, резаные раны и другие травмы, назначено амбулаторное лечение. 56-летняя женщина, жительница Тернопольщины, была госпитализирована с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга"," закрытая черепно-мозговая травма", "контузия левого глаза".

Потерпевшие - жители Ивано-Франковской, Тернопольской и Ривненской областей.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Новоград-Волынского отдела полиции и Главного управления Нацполиции в области.

По указанному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

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Теги: #ДТП на Житомирщине