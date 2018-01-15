В центре Одессы вандалы повредили Лаокоона

В историческом центре Одессы вандалы повредили скульптуру Лаокоон. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии. «Скульптура, расположенная у Археологического музея, повреждена неизвестными», - отметили в мэрии.

В частности, злоумышленники отбили у одного из изваяний скульптурной композиции кисть руки, у другой – пальцы.

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По словам начальника управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Андрея Шелюгина, не исключено, что статую могли повредить люди, пожелавшие сфотографироваться возле нее.

Он выразил сожаление по поводу случившегося, отметив, что копия знаменитой скульптуры «Лаокоон и его сыновья» изготовлена из карраского мрамора, который является одним из ценнейших сортов.

Шелюгин подчеркнул, что утраченные элементы скульптурной композиции изготовят и восстановят, когда позволят погодные условия.

Кроме того, рассматривается вопрос об ограждении скульптурной композиции, которое защитит скульптуру Лаокоона от повторных актов вандализма.

«Мы постараемся ограничить доступ к этой достопримечательности. Планируем организовать смотровую площадку, с которой туристы смогут ознакомиться с изванием и сфотографироваться на его фоне», - сказал Шелюгин.

«Лаокоон» — мраморная скульптура, копия знаменитой скульптуры «Лаокоон и его сыновья», установлена в Одессе перед зданием археологического музея в 1870-х годах. Изготовлена по заказу крупного одесского предпринимателя (впоследствии — городского головы Одессы) Григория Маразли для украшения его дачи, которая располагалась в конце Французского бульвара.

После октябрьского переворота 1917 года, на основании декретов советской власти, скульптурная группа была национализирована, как и другое недвижимое имущество, и шесть раз перевозилась с места на место. В 1969 году было принято решение переместить скульптуру к Археологическому музею. Изваяние демонтировали, но только в 1971 году оно появилась на новом месте, где и находится по настоящее время.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы осквернили антисемитскими надписями три здания еврейской общины.