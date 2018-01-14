В Сумах мужчина устроил стрельбу возле магазина, есть пострадавшие

В Сумах ночью на улице Привокзальной вблизи одного из магазинов произошла стрельба.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

"Патрулируя улицу, возле одного из магазинов, инспекторы заметили группу граждан, которые общались на слишком повышенных тонах. Блюстители порядка остановились и направились к гражданам, чтобы предупредить, вероятно, дальнейшую драку. В этот момент из палатки, вблизи магазина, выбежали двое мужчин, один из которых пытался бросить в другого стулом", - говорится в сообщении.

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Полицейские скомандовали всем остановиться, но в этот момент один из мужчин бросился бежать, а гражданин со стулом в руках рассказал, что беглец только что стрелял в него и его товарища.

После этого инспекторы начали преследование злоумышленника и задержали его.

По предварительным данным, в магазине между задержанным и компанией людей возник конфликт, который закончился четырьмя выстрелами из предмета, похожего на пистолет.

В результате стрельбы 31-летний и 49-летний мужчины получили телесные повреждения.

Сейчас открыто уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия, следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье среди улицы расстреляли в упор бизнесмена.