В Харькове задержали полицейского, который угрожал оружием работникам магазина

В Харькове задержали лейтенанта полиции. Мужчину подозревают в том, что он угрожал оружием работникам магазина.

Об этом сообщает Police Control Ukraine на своей странице в Facebook.

Вечером в полицию поступил вызов о том, что в продуктовом магазине на индустриальном проспекте в Харькове неизвестный угрожал продавцам предметом, похожим на пистолет. Продавщица вызвала охрану.

После приезда охранников мужчина начал угрожать уже им. Сотрудники службы охраны задержали его. Вскоре на место происшествия выехали патрульные полицейские, они и изъяли у злоумышленника оружие.

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Позже удалось выяснить, что задержанным оказался 30-летний командир роты батальона №3 харьковской патрульной полиции Коршунов Е. В. Мужчина несет службу в правоохранительных органах с августа 2016 года. Во время происшествия он находился не на службе.

Сейчас правоохранители не комментируют случившегося и проверяют эту информацию.