В МИД подтвердили смерть трех украинцев в результате ДТП в России

В России трое граждан Украины погибли, еще трое получили тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Курской области.

Об этом УНИАН сказал официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации консула Украины в Российской Федерации 10 января в Курской области в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль с украинской регистрацией, который двигался по маршруту "Днепр-Санкт-Петербург". В автомобиле находилось 9 граждан Украины", - рассказал дипломат.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия трое граждан погибли, трое получили травмы тяжелой степени тяжести и были доставлены в местные медицинские учреждения. Другие получили легкие травмы. Им также была оказана медицинская помощь", - сказал Кирилич.

Он отметил, что причины и обстоятельства этой трагедии будут установлены по результатам следствия.

Также Кирилич сказал, что консул Украины поддерживает оперативную постоянную связь с лечебными учреждениями, где находятся травмированные украинцы, а также связь с местным отделением полиции и Главным управлением по чрезвычайным ситуациям в Курской области.