В Днепре мужчина решил улучшить систему отопления и оставил без газа несколько квартир (видео)

В Днепре мужчина пытался самовольно обрезать газовую трубу и угрожал соседке физической расправой. Житель 4-комнатной двухэтажки, чтобы отказаться от старой системы отопления, начал резать газовую трубу. Его соседка вызвала аварийную газовую службу, а затем полицию, так как, по ее словам, мужчина начал угрожать ей.

"К нам на линию поступил вызов от соседей. Мужчина самовольно отключил газ, не проходя никаких инструктажей, при этом он не был специально обучен и самовольно полез ремонтировать газовые приборы и заниматься их демонтажем, на что он не имел никакого права. По приезду аварийной бригады выяснилось, что от газа отключены несколько квартир. Мы составили нормативные документы о самовольном вмешательстве в систему газоснабжения и акт о правонарушении, за что мужчина в дальнейшем будет вынужден заплатить штраф за вмешательство в систему газоснабжения и дополнительно пройти инструктаж", - рассказал сотрудник газовой службы.