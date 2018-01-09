Злоумышленник, который похитил и заколотил в гроб человека, приговорен к 5 годам

46-летний мужчина, который похитил человека и поместил его в гроб, приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"В апреле 2015 злоумышленник совместно с двумя подельниками подъехали на автомобиле к дому потерпевшего и применяя физическую силу к последнему, поместили его в салон автомобиля, и вместе с потерпевшим отправились к месту жительства обвиняемого", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, приехав к указанному месту, злоумышленники завели мужчину в гаражное помещение и поместили его в гроб, забив крышку гвоздями, где и незаконно удерживали.

В дальнейшем похитители планировали потребовать денежные средства за освобождение пострадавшего, однако последнему в тот же день удалось самостоятельно освободиться и сообщить в правоохранительные органы о данном происшествии.

При процессуальном руководстве Ирпенского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (похищение и лишение свободы человека по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.