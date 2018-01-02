ГСЧС сообщила число погибших на пожарах в первый день нового года

На пожарах в Украине вчера, 1 января, погибли 16 человек. Об этом сегодня сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте такжеВ Киеве спасатели погасили пожар в 24-этажном жилом домеОсновной причиной произошедших пожаров является собственная неосторожность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами.

В ГСЧС отмечают, что 1 января во время пожаров также травмированы четыре человека. В то же время пожарным удалось спасти семерых человек.

В частности, в Винницкой области 1 января произошли сразу два пожара, на которых погибли два человека.

«Так, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электросети возникло возгорание в частном жилом доме в селе Флориановка, в результате чего погибла владелица жилища 1949 года рождения. В то же время, неосторожность при курении в помещении унесла жизнь мужчины 1985 года рождения в собственном доме в селе Тростянец Тывровского района области», - говорится в сообщении.

В первый день нового года два человека погибли в квартире на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома на улице Казарского в городе Николаеве.