В Николаеве изъяли более 1,3 тысяч единиц запрещенных пиротехнических изделий

Во время рейда в Ингульском районе Николаева сотрудники Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Николаевской области совместно с сотрудниками городского Управления патрульной полиции выявили два факта нарушения правил продажи пиротехнических изделий.

Читайте такжеВ Житомире будут следить за соблюдением запрета на использование пиротехники во время новогодних и рождественских праздниковОб этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Так, в двух не специализированных для продажи пиротехники магазинах правоохранители изъяли 1355 единиц запрещенных изделий.

В отношении двух лиц, которые незаконно реализовывали пиротехнику, полицейские составили административные протоколы по ст. 195-6 КУоАП (нарушение правил перевозки, изготовления и продажи пиротехнических изделий), что влечет наложение штрафа в размере от 35 до 100 не облагаемых налогом минимум доходов граждан с конфискацией всей продукции.