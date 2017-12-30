Захват почты в Харькове: полиция открыла производство по статье "захват заложников"

В Харькове по факту забаррикадирования в здании «Укрпошты» преступника полиция открыла производство по статье «захват заложников».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

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Согласно информации полиции, следственным управлением ГУ ЧП в Харьковской области начато досудебное расследование по части 2 статьи 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Для урегулирования ситуации на месте происшествия работают руководство ГУ ЧП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Принимаются меры по задержанию злоумышленника. Согласно санкции статьи, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове неизвестный забаррикадировался в здании отделения «Укрпошты», захватив в заложники девять взрослых и двух детей. По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть удерживаемых людей - двух детей и трех женщин.