В Львове соцслужбовець применил оружие против отца, который не хотел возвращать сына в приют (видео)

Чиновник пришел узнать, почему ребенка вовремя не вернули в приют. Отец не хотел отдавать сына. А дальше показания обоих разнятся - соцработник уверяет, что пьяный мужчина начал его бить и пришлось применить травматический пистолет. Отец мальчика, в свою очередь, говорит, что просто хотел уговорить оставить сына на выходные.

Как сообщал УНИАН, недавно отца 8-летнего мальчика, который терроризировал одноклассников и учителей, оштрафовали, обвинив в ненадлежащем воспитании. Ребенка забрали из семьи, мальчик находится в реабилитационном центре.