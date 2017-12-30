В Львове соцслужбовець применил оружие против отца, который не хотел возвращать сына в приют (видео)
05:25, 30 декабря 2017
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По версии соцработника, пьяный мужчина начал его бить, и пришлось применить травматический пистолет.
Чиновник пришел узнать, почему ребенка вовремя не вернули в приют. Отец не хотел отдавать сына. А дальше показания обоих разнятся - соцработник уверяет, что пьяный мужчина начал его бить и пришлось применить травматический пистолет. Отец мальчика, в свою очередь, говорит, что просто хотел уговорить оставить сына на выходные.
Как сообщал УНИАН, недавно отца 8-летнего мальчика, который терроризировал одноклассников и учителей, оштрафовали, обвинив в ненадлежащем воспитании. Ребенка забрали из семьи, мальчик находится в реабилитационном центре.
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