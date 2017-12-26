В Днепре мужчина устроил стрельбу возле продуктового магазина, есть пострадавший

В Днепре полицейские задержали мужчину, который выстрелил в глаз своему знакомому. Об этом сообщает полиция города.

Как выяснили полицейские, во время конфликта один из мужчин выстрелил другому в глаз из травматического пистолета. Пострадавшего доставили в больницу Днепра.

Подозреваемого в стрельбе задержали и доставили в местное отделение полиции. Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

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Злоумышленнику грозит наказание по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как пишет "Информатор", инцидент произошел на улице Калиновой возле магазина "Брусничка". Мужчина также угрожал кассиру заведения, досылая патрон в патронник. Однако в момент задержания установить место нахождения оружия не удалось.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в результате штурма автосалона задержали злоумышленника, который устроил стрельбу.