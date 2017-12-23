В Одессе до 5 лет осудили двух сотрудников СБУ, которые требовали у настоятеля монастыря полмиллиона долларов

В Одессе к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества осуждены двое сотрудников СБУ, вымогавших в 2015 году у настоятеля Свято-Иверского мужского монастыря Диодора (Виталия Васильчука) 500 тыс. долл.

Это следует из приговора Киевского районного суда Одессы, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно приговору, вынесенному 15 декабря, два года назад двое офицеров Управления СБУ в Одесской области вымогали у священника крупную сумму денег. Изначально они затребовали 500 тыс. долл., угрожая потерпевшему якобы «заинтересованностью» его деятельностью со стороны сотрудников столичной спецслужбы, так как викарий Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата якобы незаконно переоформил земельный участок прихожанина в пользу монастыря. Сотрудники, не открыв уголовное производство, настаивали на том, что за священника никто не заступится.

Священник сказал, что может отдать только 70 тыс. долл., но для этого ему нужно продать землю и обратился в военную прокуратуру. Позднее расследование осуществляло Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщили в пресс-службе САП, установлено, что обвиняемые, будучи должностными лицами, в период с 20 ноября по 13 декабря 2015 года вымогали деньги у епископа - викария Одесской епархии УПЦ за непринятие мер по открытию уголовного дела и уничтожение компрометирующей его информации.

«13 декабря 2015 года в рабочем кабинете священника они получили часть ранее оговоренной неправомерной выгоды - 50 тыс. долл., что по официальному курсу Национального банка Украины составило более 1168 145,95 гривен», - сообщили в САП.

Киевский райсуд Одессы 15 декабря признал виновными сотрудников спецслужбы в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, то есть покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

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Отмечается, что суд назначил обвиняемым наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Обвиняемые с 2015 года находились в СИЗО, и суд оставил эту меру пресечения без изменения, но с правом внесения залога 128 тыс. грн.

При этом в САП настаивают, злоумышленники совершили преступление, которое квалифицируется по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере). Поэтому прокуроры САП готовят апелляционную жалобу на вышеназванный приговор суда «с целью надлежащей оценки доказательств версии следствия о получении обвиняемыми неправомерной выгоды». Последнее предполагает более суровое наказание.

«По мнению прокуроров САП, суд первой инстанции оценил представленные обвинением доказательства как покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, однако, по версии следствия, все указывает на получение неправомерной выгоды обвиняемыми», - пояснили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года в Одессе при получении 50 тыс. долл. были задержаны два сотрудника СБУ. Операцию по задержанию сотрудников подразделения, занимающегося вопросами защиты национальной государственности (департамент «Т»), проводили сотрудники военной прокуратуры и внутренней безопасности СБУ.