На Львовщине автобус столкнулся с авто, есть пострадавшие

В Дрогобычском районе Львовской области столкнулись автобус и автомобиль. Об этом сообщила полиция области.

Водитель и семеро пассажиров обратились за медицинской помощью.

"Событие произошло сегодня, 21 декабря около 06.30 вблизи села Солонске на автодороге Львов - Сходница. Как установили полицейские, произошло столкновение автобуса «Эталон» под управлением 45-летнего львовянина и автомобиля «Газель», за рулем которого находился 29-летний житель района", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Запорожье мужчина устроил гонки с полицейскими и совершил ДТП.