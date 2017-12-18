Саакашвили уехал из ГПУ, его вызовут на допрос повторно

Генеральная прокуратура Украины повторно вызовет лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили для проведения следственных процессуальных действий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Учитывая неявку Саакашвили на допрос, прокурор намерен повторно вызвать повесткой подозреваемого для проведения следственных процессуальных действий", - написал он.

В то же время в ГПУ заявили, что экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" сорвал проведение следственных действий. Генеральная прокуратура Украины намеревалась взять образцы голоса политика для фоноскопической экспертизы, заявил в эфире News One прокурор ГПУ Александр Говорущак, пишет gordonua.

"Сегодня был вызван Саакашвили Михаил Николозович для проведения допроса, а также проведения других неотложных и необходимых следственных процессуальных действий, в частности получения экспериментальных образцов голоса для проведения фоноскопической экспертизы для подтверждения голосов на видеопленках, которые были раньше опубликованы Генеральной прокуратурой Украины. Сегодня подозреваемый Саакашвили Михаил Николозович сорвал проведение следственных действий, потому что вызывался он для проведения этих следственных действий в служебный кабинет Генеральной прокуратуры, однако он прибыл только к контрольно-пропускному пункту ГПУ и отказался проходить далее для проведения следственных действий", – рассказал прокурор.

Читайте также"Заткнитесь и послушайте моего адвоката": Саакашвили поскандалил со следователем ГПУ

Он также уточнил, что в настоящее время уголовные производства в отношении Саакашвили расследует следственное управление СБУ в городе Киеве и Киевской области, а ГПУ осуществляет процессуальное руководство.

"Процессуальный прокурор, лично я, имею право проводить следственные и процессуальные действия", – добавил Говорущак.

Он также сообщил, что Саакашвили вызовут на допрос повторно.

В настоящее время политик уехал из-под здания ГПУ.

Как сообщал УНИАН, Михеил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в Службу безопасности Украины, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.

Напомним, генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его сообща совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.