В Хмельницком произошел пожар на вещевом рынке (фото, видео)

14:40, 17 декабря 2017
Происшествия
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В результате пожара огнем уничтожена часть товара, поврежден киоск и сооружение общественного питания.

В Хмельницком произошел пожар на вещевом рынке / фото ГСЧС

Сегодня ночью произошел пожар на территории рынка «Привоз», что на ул. Львовское шоссе в Хмельницком.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, горела постройка общественного питания «Шашлычная» с рядом расположенным подсобным помещением площадью 170 кв.м.

Существовала угроза опрокидывания огня на рядом расположенные киоски розничной торговли.

В Хмельницком произошел пожар на вещевом рынке / фото ГСЧС

Благодаря своевременному сообщению о возгорании, оперативным и слаженным действиям сотрудников ГСЧС пожар удалось ликвидировать на начальной стадии развития, от огня спасены соседние киоски.

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В результате пожара огнем уничтожена часть товара, поврежден киоск и сооружение общественного питания.

В ликвидации пожара задействовано 21 спасателя на 6 единицах пожарной и специальной техники.

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Теги: #пожар в Хмельницком#пожар на вещевом рынке