В полиции назвали количество смертей на дорогах Украины за последние 2 года

Начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков назвал число жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Украине за 2016-2017 годы.

Об этом он сообщил на отчетной конференции Министерства инфраструктуры Украины, передает РБК-Украина.

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"За 16 год в зоне проведения АТО погибло 763 наших защитника, в это же время в мирных городах на наших дорогах погибло в четыре раза больше наших граждан. Каждый день в среднем погибает восемь человек", - рассказал Жуков.

Так, согласно данным патрульной полиции, за 2016 год произошло почти 155 тыс. ДТП, из них - 25 тыс. с пострадавшими. За год в ДТП погибли 3 тыс. 187 человек, еще 32 тыс. получили травмы.

За 11 месяцев 2017 года произошло почти 146 тыс. ДТП, из них - более 24 тыс. с пострадавшими. За этот период погибли 3 тыс. 58 человек и более 31 тыс. были травмированы.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий погибает в четыре раза больше людей, чем в антитеррористической операции на Донбассе.