В ДТП в Украине погибает вчетверо больше людей, чем на фронте - Аваков

В Украине в результате дорожно-транспортных происшествий погибает в четыре раза больше людей, чем в антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает ТСН.

По его словам, в прошлом году в результате ДТП погибли 3187 человек, а в этом году – 2317. В день выхода передачи 16 ноября в Украине в результате аварий погибли восемь человек и 92 получили ранения.

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"К сожалению, те потери, которые мы несем на дорогах, в четыре раза превышают те потери, которые мы несем на фронте. И это трагическая правда", - сказал Арсен Аваков.

Министр отметил, что есть несколько причин, почему происходят ДТП. Прежде всего, это превышение безопасной скорости. Кроме того, аварии происходит из-за нарушения правил маневрирования, проезда перекрестков, несоблюдение дистанции и управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

"И когда ты пьян, ты всегда нарушаешь и первое, и второе, и третье, и четвертое", - отметил Аваков.