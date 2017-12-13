Член "Правого сектора" о нападении на журналиста Коцабу, который записывал "голос толпы": можно было добивать (видео)

Боец "Правого сектора" Алексей Бык объяснил, почему ударил журналиста Руслана Коцабу во время съемки. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Акция не была запланированной. Я встретился со знакомой девушкой по делу. Мы взяли кофе прямо перед метро за четверть часа до движа. Тогда еще Коцабы там не было или я его не заметил. Мы пошли с кофе на Майдан, разговаривая. Допили и вернулись на м.Хрешатик, потому что мне была нужна эта ветка. И уже там увидели Коцабу, который записывал "голос толпы", - говорится в его сообщении.

По словам Быка, можно было и сильнее бить, добивать и вырубить, но "много факторов было против".

"Лучше всего в этой акции, по моему мнению, что мы беспрепятственно пошли в метро и поехали по своим делам", - добавил член "Правого сектора".

Как сообщал УНИАН, в центре Киева член "Правого сектора" ударил скандального журналиста Руслана Коцабу в лицо во время съемки.