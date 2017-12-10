На Днепропетровщине гражданину России, который покинул родину из-за проукраинской позиции, сожгли авто

В Днепропетровской области в Синельниковском районе неизвестные сожгли дотла автомобиль Алексея Шумака, гражданина Российской Федерации, который вместе с семьей за проукраинские взгляды был вынужден покинуть Россию и переехать в Украину. Об этом заявил сам Алексей Шумак.

Как рассказал Радио Свобода Алексей Шумак, инцидент произошел в субботу вечером: когда он вышел во двор возле дома, его «Тойота» уже пылала. До приезда пожарной службы авто выгорело дотла и восстановлению не подлежит.

Как уточнил Алексей Шумак, это была та самая машина, которую, живя в Санкт-Петербурге, он использовал как своего рода «площадку» для выражения собственных политических взглядов: мужчина ездил на автомобиле, обклеив его надписями типа «Я требую вывести войска из Украины».

«Из дома я услышал, как на улице лаяли собаки, но не обратил внимания. Где-то через полчаса, выйдя из дома на улицу, увидел, что машина горит. Соседи говорят,что незадолго до этого какая-то чужая машина ездила по селу, будто что-то искала. Никаких фонарей у нас здесь нет, никто ничего не видел. У меня была такая мысль: а вдруг сама загорелась? Но она не могла сама загореться, ведь аккумулятор был отключен и она не ездила уже полгода. Минут через 50 приехали пожарные, но тушить уже было нечего», – рассказал мужчина.

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По словам Алексея Шумака, он предполагает, что инцидент с автомобилем может иметь политическую подоплеку: недавно сюжет о нем – гражданина России, который резко критиковал политику России в отношении Украины и был вынужден покинуть родину, – показал один из местных телеканалов, назвав и номер дома, и село.

«У нас вообще ни с кем нет конфликтов. Ни с соседями, ни с кем. Мы предполагаем, что какие-то «путиноиды» решились поджечь», – сказал Алексей Шумак.

По его словам, это авто он приобрел около 12 лет назад.

Заявление о совершении преступления от Алексея Шумака принял Синельниковский районный отдел полиции, информации об открытии уголовного производства пока нет.

Зимой 2014 - 2015 года гражданин России Алексей Шумак вместе с семьей покинул родину и переехал на жительство в Украины. Супругам, которое поддерживало украинский Майдан и не скрывало своего негативного отношения к аннексии Крыма Россией и участия России в боевых действиях на Донбассе, дома неоднократно угрожали. Государственная миграционная служба Украины отказала мужу и жене в предоставлении статуса беженцев, однако оно обратилось в суд.