Жители Львова пытались дроном доставить контрабандные сигареты в Польшу

Пограничники задержали двух контрабандистов, которые с помощью квадрокоптера пытались переправить сигареты за границу.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, 8 декабря на украинско-польской границе, пограничники отдела «Краковец» получили информацию от польских коллег о наблюдении ими полета беспилотного летательного аппарата.

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«Охранники границы обоих государств немедленно начали поиск лиц, причастных к нарушению. Через некоторое время недалеко от границы украинские пограничники обнаружили микроавтобус и двух мужчин. В транспортном средстве нашли наскоро составленный квадрокоптер марки «Фантом» и 3 блока сигарет подготовленных для перемещения с его помощью», — говорится в сообщении.

Нарушителями оказались жители Львовщины, отец и сын 1958 и 1981 г.н. За нарушение пограничного режима в отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении.

Кроме того, по факту выявления признаков уголовного правонарушения по ст. 282 УКУ «Нарушение правил использования воздушного пространства» пограничники сообщили представителям Нацполиции. Оперативно-следственная группа изъяла коптер и табачные изделия.