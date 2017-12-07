На Минском проспекте в Киеве водитель легковушки погиб, столкнувшись с фурой, дорога перекрыта (фото)

На Минском проспекте в Киеве днем произошло столкновение фуры и легковой машины, водитель последней погиб на месте. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Читайте такжеВо Львове в ДТП погиб волонтер "Самообороны"

Сейчас полиция устанавливает механизм смертельной аварии. Сообщается, что информация об аварии в Оболонском районе столицы поступила в дежурную часть полиции в 13:35.

«Установлено, что на Минском проспекте в направлении города Вышгород произошло столкновение грузовика «Renault» и легкового автомобиля «Renault Fluence». От удара фуру развернуло поперек дороги. В результате ДТП водитель легковушки погиб», - информируют в полиции.

На месте происшествия работают патрульные и следственно-оперативная группа полиции, спасатели и медики. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, общаются с 46-летним водителем грузовика и возможными свидетелями ДТП.

На странице «Киев оперативный» в Facebook сообщается, что «дорога в сторону площади Шевченко с Петровцов перекрыта из-за серьезного лобового ДТП».