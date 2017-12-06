В ходе расследования резонансного ДТП в Харькове допрошено более 100 человек

В ходе расследования резонансного ДТП в Харькове, произошедшего 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, уже допрошено более 100 человек и назначено 40 экспертных исследований.

Читайте такжеКровавое ДТП в Харькове: в крови Зайцевой нашли кодеинКак сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области, изъяты и просмотрены все видеозаписи, на которых зафиксирован момент аварии. С участием экспертов со всеми участниками и свидетелями ДТП проведено четыре следственных эксперимента.

«Следователями проведен большой объем следственных действий и 40 экспертных исследований. Среди которых: судебно-медицинские, автотехническая, транспортно-трассологическая, комплексная автотехническая и фоноскопическая экспертизы технического состояния автомобилей Lexus и Volkswagen Tuareg», говорится в сообщении.

Как напомнил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, в ходе досудебного расследования водителям автомобиля «Фольксваген» и «Лексус» объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Допрошены свидетели ДТП, родственники погибших и пешеходов, которые были травмированы. Также установлены и допрошены все лица, которые звонили в службу «103» и «102», и патрульные полицейские, которые выезжали на место происшествия.

«В настоящее время решается вопрос о выделении материалов в отдельное производство в отношении деятельности автошколы, где проходила обучение водитель автомобиля «Lexus». Кроме этого, направлены материалы в Управление патрульной полиции города Харькова для решения вопроса о привлечении к административной ответственности водителя автомобиля «Опель-Виваро», который начал движение рядом с автомобилем Volkswagen Tuareg на желтый сигнал светофора», - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Харьковской области Александр Умников заявил, что расследование ДТП на улице Сумской находится на завершающей стадии, материалы передадут в суд в конце ноября.

Как известно, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один - умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.