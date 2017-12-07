В Одессе задержали иностранца-автовора. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Мужчину задержали с поличным, когда он пытался похитить магнитолу из автомобиля одессита.

«ВАЗ-2105» находился возле торгового центра на улице Давида Ойстраха. Пострадавший оставил транспортное средство на стоянке, а сам пошел в магазин. При этом он забыл запереть водительскую дверь.

"Невнимательностью мужчины и воспользовался злоумышленник. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он проник в салон и принялся снимать автомагнитолу. Действия правонарушителя заметили охранники торгового заведения. Они задержали подозреваемого и вызвали полицию", - сказано в сообщении.

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Относительно 55-летнего мужчины, который оказался ранее судимым гражданином одной из стран ближнего зарубежья, было начато уголовное производство по ч.3 ст.15 и ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Избрана мера пресечения - содержание под стражей. За покушение на кражу задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в США вор обокрал полицейское авто.