Дерзкое ограбление: в США вор обокрал полицейское авто (видео)
11:28, 07 декабря 2017Курьёзы
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Камеры наблюдения зафиксировали, как молодой человек спокойно подходит к машине и достает из салона бронежилет, ружье и патроны.
Дерзкое ограбление. Вор обчистил полицейское авто во Флориде
Полицейские американского штата Флорида разыскивают вора, который обчистил машину их коллеги. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Камеры наблюдения зафиксировали, как молодой человек спокойно подходит к машине и извлекает из салона полицейский бронежилет. "Этой добычи ему кажется мало - вор возвращается, открывает багажник и ворует еще и ружье, шокер и патроны", - сказано в сообщении.
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