Дерзкое ограбление: в США вор обокрал полицейское авто (видео)

Полицейские американского штата Флорида разыскивают вора, который обчистил машину их коллеги. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Камеры наблюдения зафиксировали, как молодой человек спокойно подходит к машине и извлекает из салона полицейский бронежилет. "Этой добычи ему кажется мало - вор возвращается, открывает багажник и ворует еще и ружье, шокер и патроны", - сказано в сообщении.

Читайте такжеНа Одесчине задержали мужчину, укравшего семечек на миллион гривень

Ранее вор в одесском храме украл у настоятеля iPhone 6, дорогие часы и ювелирку.