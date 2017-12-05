Во Львове неизвестные ограбили квартиру раненого в зоне АТО военного

В помещении военного Владимира Винярского сейчас идет ремонт. Квадратные метры ему подарила государство, а мастеров для монтажных работ искали волонтеры. Ремонтники уже месяц работали в помещении. И во вторник утром увидели, что пропала газовая колонка и их электрические инструменты. Воры были настолько жадные, что утащили даже две пачки с шурупами, сообщает Zaxid.net.

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«Было два перфораторы, шуруповерт и болгарка. Все к электричеству: розетки, пакеты, проволока. Все позабирали. Инструменты малярные были в пакете – тоже забрали», – рассказал мастер Андрей Гарасим.

О досадный случай мастера сообщили в полицию и написали заявление. Следователи еще должны обработать видео с камер наблюдения.

Напомним, военный Владимир Винярский в июне 2014 года получил пулевое ранение на Луганщине. С тех пор передвигается на коляске. Обустроить квартиру ему помогают волонтеры организации «Стройбат».