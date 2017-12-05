Разведение сил возле Станицы Луганской запланировано на 10 декабря

В районе Станицы Луганской в ​​воскресенье, 10 декабря, запланировано провести разведение сил и средств при соблюдении режима прекращения огня. Об этом пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер написала на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что ситуация с безопасностью в Донбассе остается нестабильной, а наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают констатировать увеличение количества обстрелов.

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"Последний обстрел в районе станицы Луганской зафиксирован 2 декабря. При условии соблюдения режима тишины со стороны ОРДЛО в течение 7 дней 10 декабря запланировано провести разведение сил и средств на этом участке", - заявила Олифер.

Отдельно сказано, что стороны договорились о ремонте пешеходного моста в Станице Луганской. В частности, работы запланированы на 9-10 декабря с привлечением представителей СММ ОБСЕ. Работу контрольного пункта въезда-выезда на этот период будет временно приостановлено.

"Это обновление моста является крайне необходимым: ежесуточно его пересекают до 10 000 человек. В этот период особенно актуален и важное открытие КПВВ «Золотое»", - заявила пресс-секретарь Кучмы.

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Как сообщал УНИАН, 15 ноября после заседания ТКГ в Минске член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что контролируемые Россией боевики шантажируют блокировкой контрольного пункта въезда-выезда "Золотое", пока в Станице Луганской НЕ БУДЕТ отведена техника.

29 ноября В Минске украинская сторона в ТКГ выразила возмущение по поводу отказа России открыть КПВВ «Золотой».

29 ноября боевики потребовали открытия контрольного пункта въезда-выезда в Счастье как предпосылку для открытия контрольного пункта в Золотом в Луганской области.