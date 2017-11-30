В Харькове столкнулись троллейбус и "скорая", есть пострадавшие (фото)

Сегодня утром в Харькове на проспекте Петра Григоренко столкнулись троллейбус и автомобиль скорой медицинской помощи. Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

В результате аварии пострадали два человека – водитель и фельдшер "скорой".

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"Предварительно состояние у них средней тяжести", – отметил у себя на странице в Facebook пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

К счастью, пациента в автомобиле не было. Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, в Харькове на ходу загорелся троллейбус.