В Харькове столкнулись троллейбус и "скорая", есть пострадавшие (фото)
19:12, 30 ноября 2017Происшествия
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В результате аварии пострадали два человека – водитель и фельдшер "скорой".
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа / Facebook Юрия Сидоренко
Сегодня утром в Харькове на проспекте Петра Григоренко столкнулись троллейбус и автомобиль скорой медицинской помощи. Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Харькова.
В результате аварии пострадали два человека – водитель и фельдшер "скорой".
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"Предварительно состояние у них средней тяжести", – отметил у себя на странице в Facebook пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
К счастью, пациента в автомобиле не было. Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНИАН, в Харькове на ходу загорелся троллейбус.
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