Суд отправил сына нардепа Попова под домашний арест до 29 января

Оболонский районный суд Киева избрал сыну народного депутата Игоря Попова, 14-летнему Богдану Попову, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 29 января.

Как передает корреспондент УНИАН, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о мере пресечения Попову-младшему в виде содержания под стражей.

Как говорится в постановлении судьи Людмилы Шестаковской, прокуратура не доказала, что более мягкая мера пресечения будет нести риски препятствования Поповым-младшим рассмотрению данного производства.

Согласно постановлению, Богдан должен круглосуточно находиться по месту своего постоянного проживания в Киеве и по первому вызову являться к следователю, прокурору или судье.

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Отец парня заявил журналистам после судебного заседания, что доволен решением суда, поскольку опасался, что суд может встать на сторону прокуратуры и взять под стражу его сына. По словам Попова, он не будет подавать апелляцию на решение суда.

В свою очередь представитель Киевской местной прокуратуры №5 отметила, что прокуратура не удовлетворена решением суда и подаст апелляцию в течение 5 дней с момента оглашения постановления.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября народный депутат Попов (фракция Радикальной партии) написал в Facebook, что его 14-летний сын «совершил серьезное правонарушение» - принял участие в попытке ограбления магазина. Также он попросил «не связывать» его «горе с политикой или с чьими-то интригами».

По информации полиции, угрожая продавцам и посетителям оружием, двое несовершеннолетних злоумышленников забрали из кассы магазина 2,5 тыс. грн.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура просила суд избрать для Богдана Попова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.