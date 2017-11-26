В Харькове огнеборцы ликвидировали пожар в частных гаражах

В Харькове огнеборцы ликвидировали возгорание легковых автомобилей в гаражных боксах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня, 26 ноября, в 02:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в гаражных боксах на территории частного домовладения, расположенного по адресу улица Тракторная, 35.

На момент прибытия спасателей огнем были охвачены три гаражные боксы, в которых горели моторные отсеки и салоны автомобилей Daewoo Lanos, Seat и Škoda Octavia. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метра. Во время пожара отравился угарным газом 58-летний владелец боксов, который был госпитализирован в больницу.

В 3:34 пожар был локализован, в 06:20 ликвидирован.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причину пожара.