В Киеве задержали экс-бойца батальона "Донбасс" по подозрению в похищении человека - источник

В Киеве милиция задержала подозреваемого в похищении человека. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«Сегодня, 24 ноября, по поручению прокуратуры, во исполнение решения суда, в Соломенском районе Киева работники полиции задержали гражданина, подозреваемого в похищении человека", - говорится в сообщении.

В то же время, по информации источника в Нацполиции, задержанный - бывший боец батальона «Донбасс» и активист общественного движения «Освобождение» Александр Новиков, который является участником протеста в палаточном городке возле Верховной Рады Украины.

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О его задержании сегодня, 24 ноября, сообщило движение «Освобождение» на своей странице в Facebook.

«Захвачен активист движения «Освобождение», ветеран батальона «Донбасс» Александр Новиков (позывной - Хаммер). По словам очевидцев, его схватили в Киеве в районе Индустриального моста. В захвате участвовали около 20 человек, похожих на спецназовцев. Александр до войны был предпринимателем в Макеевке. С «Донбассом» - с первого боя под Карловкой. Один из организаторов лагеря за принятие антикоррупционных законов под Верховной Радой», - говорится в заявлении движения.

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