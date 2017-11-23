На Житомирщине в результате пожара двое малолетних детей оказались в реанимации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 23 ноября по линии «101» поступило сообщение от медиков Чудновской центральной районной больницы о том, что накануне в реанимационное отделение с отравлением продуктами горения госпитализированы двое несовершеннолетних детей.

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Выяснилось, что 22 ноября в селе Большие Коровинцы мать оставила дома двух детей - 4-летнего сына и 2-летнюю дочку - и пошла колоть дрова вместе с хозяйкой дома, у которой временно проживала. В доме в это время топилась печка.

По предварительной информации, старший мальчик зажег от нее бумагу и понес в комнату. Загорелись мебель и вещи домашнего обихода. На спасение детей в задымленный дом бросилась хозяйка. Потерявших сознание малышей она нашла на диване в соседней комнате, куда они бежали от огня, и вынесла их на свежий воздух. Пока женщина с односельчанами тушили пожар, мать вместе с соседями приводили детей в себя – поливали водой, делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Медики транспортировали детей в лечебное заведение.

Ранее в Киевской области сгорели два многоквартирных дома.