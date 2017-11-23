Жуткое ДТП в Харькове: пострадавшую беременную выписали из больницы

Врачи выписали из больницы пострадавшую в кровавой ДТП в центре Харькова беременную Жанну Власенко.

Об этом заявила пресс-секретарь Харьковской ОГА Ксения Ярикова, передает ТСН.

"Ребенок в норме, угрозы срыва нет, маме стационарное лечение уже не нужно. Девушка продолжит лечение амбулаторно", - отметила она.

По словам Яриковой, пострадавшая во время жуткого ДТП находилась в больнице длительное время и уже просила врачей отпустить ее домой.

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"Понятно, что она не может выйти на работу или вести активный образ жизни. Но необходимости находиться в дальнейшем в больнице для нее больше нет", - добавила она, уточнив, что женщину выписали накануне, 22 ноября.

Отдельно представительница ОГА прокомментировала состояние последней пострадавшей, которая до сих пор остается в больнице, - 25-летней Анны Комар.

"У нее были очень серьезные травмы и она тяжелее восстанавливается. Девушка в сознании, но пока она проходит лечение в стационаре", - резюмировала Ярикова.

Напомним, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.