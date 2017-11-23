Спасти кота: в Одессе более двух суток пытались снять четвероногого с дерева - история закончилась трагически (видео)
11:19, 23 ноября 2017Происшествия
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Деньги на лечение кота собирают неравнодушные горожане.
В Одессе более двух суток пытались снять с дерева кота
В Одессе более двух суток пытались снять с дерева кота: он, убегая от собак, вылез на 20-метровую высоту.
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Спасатели привезли автолестницу, но животное в руки не давалось, наоборот - вскарабкалось на верхушку.
В итоге с перепугу кот упал с высоты восьмого этажа. Теперь за жизнь четвероногого борются ветеринары. Состояние пушистого крайне тяжелое.
Ранее в Киеве спасатели помогли спуститься с тополя кота, который провел на дереве три дня.
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