Спасти кота: в Одессе более двух суток пытались снять четвероногого с дерева - история закончилась трагически (видео)

В Одессе более двух суток пытались снять с дерева кота: он, убегая от собак, вылез на 20-метровую высоту.

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Спасатели привезли автолестницу, но животное в руки не давалось, наоборот - вскарабкалось на верхушку.

В итоге с перепугу кот упал с высоты восьмого этажа. Теперь за жизнь четвероногого борются ветеринары. Состояние пушистого крайне тяжелое.

Ранее в Киеве спасатели помогли спуститься с тополя кота, который провел на дереве три дня.