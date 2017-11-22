"Авто смяло, как жестянку": в жутком ДТП на Днепропетровщине погибли подростки (фото, видео)

На Днепропетровщине в результате жуткого ДТП погибли четверо подростков, еще один молодой человек с тяжелыми травмами попал в больницу.

Авария произошла во вторник, 21 ноября, в 22.15, на трассе Днепр-Кривой Рог неподалеку от поворота к городу Каменское, передает ТСН.

"Nissan", в котором находились дети, вылетел с дороги в кювет и на полной скорости врезался в дерево. Удар был такой силы, что автомобиль смяло, как жестянку.

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Две 16-летние девушки и двое юношей - 16 и 17 лет - погибли на месте. Еще одного 17-летнего парня госпитализировали с тяжелыми травмами. Спасателям пришлось разрезать металл, чтобы достать погибших.

Причины аварии выясняет полиция. Правоохранители также устанавливают, как несовершеннолетний оказался за рулем. Ночью на Днепропетровщине температура опустилась ниже нуля, поэтому у авто могла быть высокая скорость для скользкой дороги.

Как сообщал УНИАН, в Сумах 21 ноября трое человек пострадали и разбиты 4 авто в результате массовой аварии, которая произошла из-за гололеда.