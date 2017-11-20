ДТП в Харькове: следователи проверяют, как Зайцева получала удостоверение водителя (видео)

Скорость Lexus Елены Зайцевой в момент пересечения перекрестка была больше допустимой, однако точную цифру харьковские правоохранители еще не разглашают. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сегодня они проинформировали о ходе расследования аварии на Сумской, в которой погибли шесть человек и еще пятеро травмировались. Экспертизы продолжаются. Среди них - повторный тест на наркотические вещества. Следователи изучают, какой же препарат употребляла Зайцева. Также следователи проверяют, как водитель получала водительское удостоверение и действительно ли сама сдавала тесты.

Передать дело в суд следователи надеются уже до конца этого месяца, если за это время получат результаты экспертиз. Важнейшая из них – автотехническая. Именно она сможет дать точный ответ с какой же скоростью двигался Lexus.

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"Сейчас проводится автотехническая экспертиза, по свидетельствам водителей, по показаниям свидетелей, я на данный момент не имею права разглашать данные досудебного расследования. Экспертное исследование еще не закончено. Я скажу так – это (скорость движения) больше допустимой в населенном пункте", - сообщил начальник отдела расследований преступлений в сфере транспорта ГУНП в Харьковской области Александр Умников.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. 20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву.