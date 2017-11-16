В Киеве поймали поляка, которого объявили в международный розыск за хищения из банка почти 2 миллионов евро

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в Киеве гражданина Польши, объявленного в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В рамках партнерского взаимодействия с Центральным бюро расследований Республики Польша СБУ получила информацию о возможном пребывании в Украине члена организованной преступной группировки. Его обвиняют в хищении в одном из банков Польши почти 2 млн евро», - говорится в сообщении.

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Правоохранители установили, что после похищения денег злоумышленник скрывался в Киеве и Одессе. Для конспирации он постоянно менял квартиры, в которых жил, и номера телефонов.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения до момента его экстрадиции в Польшу.

В ведомстве отметили, что реализация этой операции стала результатом действенного сотрудничества, налаженного между Службой безопасности Украины и Центральным бюро расследований полиции Республики Польша.