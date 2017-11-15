В Харькове задержали "заминировавшего" стадион пенсионера

Сотрудники полиции задержали горе-шутника, который 1 ноября «заминировал» стадион «Металлист». Им оказался 64-летний харьковчанин. По словам правоохранителей, звонил мужчина с собственного мобильного телефона.

«В момент звонка мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить свои действия он так и не смог, так как совершенно не помнит, для чего он это сделал. Данный факт был квалифицирован по ч. 1 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе жизни людям) УК Украины. Мужчина может провести за решеткой от 2 до 6 лет», - подчеркнули в ГУ Национальной полиции Харькова.