На Одесщине в результате ДТП погиб участник АТО – СМИ (фото, видео)

Вчера, 12 ноября, около 19 часов житель Овидиополя (Одесская область) Алексей Иоргов, управляя автомобилем BMW 5-й серии г/с ВН2116СХ, не справился с управлением и вылетел с проезжей части, допустив столкновение с деревом.

Об этом сообщает местная газета «Надднестрянская правда».

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Отмечается, что в результате удара передняя часть машины полностью оторвалась от кузова, а бампер автомобиля оказался на дереве. ДТП произошло в пгт Овидиополь по ул. Одесская возле Овидиопольского УВГ.

«Предварительная квалификация: превышение скорости. Алексей находился в машине один. Свидетели, оказавшиеся на месте происшествия, вызвали скорую помощь и полицию, а также помогли вытащить водителя из искореженного автомобиля», – говорится в сообщении.

Скорая помощь доставила пострадавшего в Овидиопольскую районную больницу, но оказывать первичную помощь уже не было кому: Алексей Иоргов умер по дороге.

По данным газеты, погибший был командиром 137-го отдельного отделения морской пехоты, который 1 июля 2017 года вернулся из зоны АТО.